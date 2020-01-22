Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили
- Reuters
Об этом он заявил в интервью CNBC.
«Вести переговоры с ЕС очень тяжело. Я общался вчера с новой главой Еврокомиссии, она потрясающая. Но я сказал ей, что если мы не придём к чему-либо, то я буду вынужден принять меры — пошлины в отношении их автомобилей и другой продукции, поступающей на наш рынок», — отметил Трамп.
По его словам, у ЕС нет иного выбора, кроме как заключить новую сделку с США.
«У нас в течение долгих лет был огромный торговый дефицит с Европой — свыше $150 млрд», — добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Трампом согласился отложить сбор цифрового налога до конца года. До этого Соединённые Штаты угрожали французской стороне ввести пошлины на импортируемые из Франции товары из-за данного налога.