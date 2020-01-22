Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона может ввести пошлины на импорт автомобильной продукции из стран ЕС, если Брюссель не заключит с Вашингтоном новое соглашение в сфере торговли.
Трамп пригрозил ЕС пошлинами на автомобили
  • Reuters

Об этом он заявил в интервью CNBC.

«Вести переговоры с ЕС очень тяжело. Я общался вчера с новой главой Еврокомиссии, она потрясающая. Но я сказал ей, что если мы не придём к чему-либо, то я буду вынужден принять меры — пошлины в отношении их автомобилей и другой продукции, поступающей на наш рынок», — отметил Трамп.

По его словам, у ЕС нет иного выбора, кроме как заключить новую сделку с США.

«У нас в течение долгих лет был огромный торговый дефицит с Европой — свыше $150 млрд», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с Трампом согласился отложить сбор цифрового налога до конца года. До этого Соединённые Штаты угрожали французской стороне ввести пошлины на импортируемые из Франции товары из-за данного налога.

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