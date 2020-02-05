Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479

В китайской провинции Хубэй из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались 479 человек.

Об этом сообщает South Сhina Morning Post со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Вместе с этим уточняется, что число зараженных достигло 16,6 тыс.

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