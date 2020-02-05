Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 479
Об этом сообщает South Сhina Morning Post со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
Вместе с этим уточняется, что число зараженных достигло 16,6 тыс.
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