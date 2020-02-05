Ливия потеряла почти $1 млрд из-за блокады портов нефтяной компании

Ливийская экономика потеряла $931,8 млн из-за блокады портов отгрузки Национальной нефтяной компании Ливии (NOC).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Национальная нефтяная компания подтверждает, что уровень добычи сократился до уровня 187337 баррелей в день, потери в результате незаконной блокады составили $931,8», — указывается в сообщении.

Отмечается, что речь идёт о блокаде портов Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. Маршал в середине января дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на тему Ливии.