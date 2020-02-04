Глава итальянского МИД посетит Екатеринбург 7 июля

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано в беседе с «Российской газетой» сообщил, что глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо намерен 7 июля посетить на открытие международной промышленной выставки «Иннопром».

«7 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо будет в Екатеринбурге на открытии международной промышленной выставки «Иннопром», — заявил Терраччано.

Он также сообщил, что Италия «будет представлена на должном уровне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и, разумеется, на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, также будет представитель Италии высокого уровня».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор.