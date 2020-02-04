Глава итальянского МИД посетит Екатеринбург 7 июля
- РИА Новости
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«7 июля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо будет в Екатеринбурге на открытии международной промышленной выставки «Иннопром», — заявил Терраччано.
Он также сообщил, что Италия «будет представлена на должном уровне на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и, разумеется, на торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы, также будет представитель Италии высокого уровня».
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор.