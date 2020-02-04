Замминистра обороны России встретился с послом Франции

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Замминистра обороны России Александр Фомин встретился с французским послом Пьером Леви, стороны обсудили вопросы контроля над вооружениями, а также ситуацию в Европе и мире.
Замминистра обороны России встретился с послом Франции
  • РИА Новости

«Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями, состоянию и перспективам взаимодействия военных России и Франции», — говорится в сообщении оборонного ведомства, которое приводит РИА Новости.

Как уточняется, встреча прошла в деловом, конструктивном ключе.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с Пьером Леви. В ходе этой встречи стороны обсудили вопрос контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке.

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