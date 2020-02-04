Замминистра обороны России встретился с послом Франции
- РИА Новости
«Стороны обменялись мнениями по ситуации в Европе и мире, вопросам контроля над вооружениями, состоянию и перспективам взаимодействия военных России и Франции», — говорится в сообщении оборонного ведомства, которое приводит РИА Новости.
Как уточняется, встреча прошла в деловом, конструктивном ключе.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков встретился с Пьером Леви. В ходе этой встречи стороны обсудили вопрос контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке.