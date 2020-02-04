В Иране приговорили к смертной казни мужчину по делу о шпионаже на ЦРУ

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В Иране приговорили к смертной казни мужчину по делу о шпионаже на американские спецслужбы, сообщает Mehr. Как уточняется, Амир Рахимпур передавал ЦРУ данные о ядерной программе Ирана.
В Иране приговорили к смертной казни мужчину по делу о шпионаже на ЦРУ
  • РИА Новости

«Рахимпур, шпион ЦРУ, которому заплатили существенную сумму за раскрытие ядерных данных Ирана американской разведслужбе, опознан и приговорён к смертной казни», — сказал официальный представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

По его словам, ещё два человека приговорены к десяти и пяти годам тюрьмы за шпионаж под прикрытием благотворительного фонда.

В июле 2019 года Иран заявил о поимке 17 шпионов ЦРУ. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал это сообщение, назвав его «очередной порцией вранья и пропаганды».

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