В Иране приговорили к смертной казни мужчину по делу о шпионаже на ЦРУ

В Иране приговорили к смертной казни мужчину по делу о шпионаже на американские спецслужбы, сообщает Mehr. Как уточняется, Амир Рахимпур передавал ЦРУ данные о ядерной программе Ирана.

«Рахимпур, шпион ЦРУ, которому заплатили существенную сумму за раскрытие ядерных данных Ирана американской разведслужбе, опознан и приговорён к смертной казни», — сказал официальный представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

По его словам, ещё два человека приговорены к десяти и пяти годам тюрьмы за шпионаж под прикрытием благотворительного фонда.

В июле 2019 года Иран заявил о поимке 17 шпионов ЦРУ. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал это сообщение, назвав его «очередной порцией вранья и пропаганды».