Песков не исключил телефонных переговоров Путина и Эрдогана 4 февраля

В Кремле не исключают телефонный разговор российского президента Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник, 4 февраля.

«Мы не исключаем», — цитирует Пескова РИА Новости.

Как сообщает агентство, ранее Эрдоган заявил, что может провести телефонный разговор с Путиным.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.

По последним данным, в результате обстрела погибли восемь человек, трое из которых гражданские.