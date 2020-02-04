Песков не исключил телефонных переговоров Путина и Эрдогана 4 февраля
- Reuters
«Мы не исключаем», — цитирует Пескова РИА Новости.
Как сообщает агентство, ранее Эрдоган заявил, что может провести телефонный разговор с Путиным.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.
По последним данным, в результате обстрела погибли восемь человек, трое из которых гражданские.