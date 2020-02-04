Песков: ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения России и КНР

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на основы российско-китайских отношений и на их торгово-экономический аспект.
Песков: ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения России и КНР
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнёром, безусловно, нельзя исключать какой-то волатильности, если она будет, но мы убеждены, что эта ситуация никоим образом не повлияет на очень прочные фундаментальные основы наших двусторонних отношений с Китаем и на торгово-экономическое измерение этих отношений в частности», — отметил Песков.

Также Песков подтвердил, что визит президента России Владимира Путина в Китай запланирован на вторую половину 2020 года.

Он добавил, что год только начался, поэтому «рано говорить о каких-то корректировках в планах президента».

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