Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

«Они даже у нас сейчас закупают один препарат, триазавирин, для того, чтобы провести его клинические исследования», — сказал он.

По его словам, «пока чётко доказанных специфических антивирусных свойств не отмечено».

Он уточнил, что Китай специально закупает триазавирин, чтобы оценить способность препарата бороться с коронавирусом.

Ранее Краевой заявил, что в России пока не разработана вакцина от коронавируса, так как для её создания нужен живой вирус для клинических испытаний.