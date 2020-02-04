Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом

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Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.
Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.

«Они даже у нас сейчас закупают один препарат, триазавирин, для того, чтобы провести его клинические исследования», — сказал он.

По его словам, «пока чётко доказанных специфических антивирусных свойств не отмечено».

Он уточнил, что Китай специально закупает триазавирин, чтобы оценить способность препарата бороться с коронавирусом.

Ранее Краевой заявил, что в России пока не разработана вакцина от коронавируса, так как для её создания нужен живой вирус для клинических испытаний.

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