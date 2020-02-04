Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой.
«Они даже у нас сейчас закупают один препарат, триазавирин, для того, чтобы провести его клинические исследования», — сказал он.
По его словам, «пока чётко доказанных специфических антивирусных свойств не отмечено».
Он уточнил, что Китай специально закупает триазавирин, чтобы оценить способность препарата бороться с коронавирусом.
Ранее Краевой заявил, что в России пока не разработана вакцина от коронавируса, так как для её создания нужен живой вирус для клинических испытаний.