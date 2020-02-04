Минздрав заявил об отсутствии у России живого штамма коронавируса

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Замглавы Минздрава России Сергей Краевой заявил, что в России пока не разработали вакцину от коронавируса, для её создания нужен живой вирус для клинических испытаний.
Минздрав заявил об отсутствии у России живого штамма коронавируса
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в ходе выступления в профильном комитете Госдумы.

По его словам, создать саму вакцину при наличии «определённой биотехнологической платформы» несложно. Краевой уточнил, что для создания конструкции вакцины необходимо от двух до пяти месяцев.

Замглавы Минздрава отметил, что «самое сложное — проверить эту вакцину, а для этого необходимо её отработать на клетках, на мелких животных».

«Но чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса», — цитирует его Интерфакс.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину.

Вице-премьер России Татьяна Голикова при этом отмечала, что китайская сторона до сих пор не передала России штамм нового коронавируса.

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