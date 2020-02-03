Джонсон: Лондон желает такое же соглашение с ЕС, как с Канадой

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон хочет заключить с Евросоюзом такое же торговое соглашение, что действует между Британией и Канадой.
Джонсон: Лондон желает такое же соглашение с ЕС, как с Канадой
  • Reuters

«Мы сделали свой выбор: мы хотим соглашение о свободной торговле, аналогичное соглашению с Канадой, но если мы не добьёмся успеха, хотя это маловероятно, тогда наша торговля будет основываться на нынешнем соглашении о выходе из ЕС», — приводит ТАСС слова Джонсона.

Он отметил, что «выбор не стоит категорически между сделкой и отсутствием сделки».

«Вопрос заключается в том, согласны ли мы на торговые отношения с ЕС, сопоставимые с Канадой или, скорее, с Австралией», — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон заявил, что соглашение Великобритании с Евросоюзом о свободной торговле не будет затрагивать некоторые сферы, в том числе политику субсидий, социальной защиты, защиты окружающей среды.

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