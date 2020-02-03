Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС

Соглашение Великобритании с Евросоюзом о свободной торговле не будет затрагивать некоторые сферы, в том числе политику субсидий, социальной защиты, защиты окружающей среды. Об этом свидетельствуют выдержки из речи британского премьера Бориса Джонсона, с которой он выступит в понедельник, 3 февраля.

«Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле означало признание правил ЕС о политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного», — цитирует речь Джонсона ТАСС.

Как уточняется, Джонсон в выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».

31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.

Стране предстоит переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.