Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС

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Соглашение Великобритании с Евросоюзом о свободной торговле не будет затрагивать некоторые сферы, в том числе политику субсидий, социальной защиты, защиты окружающей среды. Об этом свидетельствуют выдержки из речи британского премьера Бориса Джонсона, с которой он выступит в понедельник, 3 февраля.
Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС
  • Reuters

«Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле означало признание правил ЕС о политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного», — цитирует речь Джонсона ТАСС.

Как уточняется, Джонсон в выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».

31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.

Стране предстоит переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

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