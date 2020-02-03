Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС
- Reuters
«Нет необходимости в том, чтобы соглашение о свободной торговле означало признание правил ЕС о политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного», — цитирует речь Джонсона ТАСС.
Как уточняется, Джонсон в выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».
31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.
Стране предстоит переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.