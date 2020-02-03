Косачёв ответил на слова Чапутовича о победе в «историческом споре»

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе Варшавы в «историческом споре» с Москвой.

«Это заявление — хорошая мина при плохой игре. Россия не вступала в войну по историческим фактам с кем бы то ни было. В этой дискуссии решающие элементы ещё впереди. Речь идёт о полном открытии архивов по инициативе российского лидера Владимира Путина. Создаётся соответствующая общедоступная база архивных документов, связанная с военным, предвоенным и послевоенным периодами», — сказал сенатор.

По словам Косачёва, «ввиду отсутствия собственных аргументов в данном споре польским руководителям важно предстать перед собственным общественным мнением в качестве неких победителей».

«Полякам крайне невыгодно продолжать данную дискуссию, потому что аргументов у них уже нет», — заключил он.

Ранее Чапутович заявил о победе Варшавы в «историческом споре» с Россией.