Косачёв ответил на слова Чапутовича о победе в «историческом споре»
- РИА Новости
«Это заявление — хорошая мина при плохой игре. Россия не вступала в войну по историческим фактам с кем бы то ни было. В этой дискуссии решающие элементы ещё впереди. Речь идёт о полном открытии архивов по инициативе российского лидера Владимира Путина. Создаётся соответствующая общедоступная база архивных документов, связанная с военным, предвоенным и послевоенным периодами», — сказал сенатор.
По словам Косачёва, «ввиду отсутствия собственных аргументов в данном споре польским руководителям важно предстать перед собственным общественным мнением в качестве неких победителей».
«Полякам крайне невыгодно продолжать данную дискуссию, потому что аргументов у них уже нет», — заключил он.
Ранее Чапутович заявил о победе Варшавы в «историческом споре» с Россией.