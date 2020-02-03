ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
- Reuters
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, группировка указала, что совершивший атаку был одним из её боевиков.
Никаких официальных доказательств данной версии в настоящий момент нет.
Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стритхем пострадали три человека.
По данным полиции, неизвестный напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.
Подробнее — в материале RT.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.