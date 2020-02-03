ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, группировка указала, что совершивший атаку был одним из её боевиков.

Никаких официальных доказательств данной версии в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стритхем пострадали три человека.

По данным полиции, неизвестный напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.