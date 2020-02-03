ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

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Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
  • Reuters

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, группировка указала, что совершивший атаку был одним из её боевиков.

Никаких официальных доказательств данной версии в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стритхем пострадали три человека.

По данным полиции, неизвестный напал на людей и нанёс им ножевые ранения. Скотленд-Ярд назвал произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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