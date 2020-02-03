Полиция провела обыски по делу об атаке в Лондоне
- Reuters
«Детективы из подразделения по борьбе с терроризмом продолжают выяснять обстоятельства нападения в Стритхеме. Проведены обыски по двум адресам: на юге Лондона и в городе Бишоп-Стортфорд», — заявили в полиции Лондона.
Отмечается, что полиция не производила задержаний по данному делу.
Расследование продолжается.
2 февраля в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стритхем пострадали три человека. Полиция назвала произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.