Полиция провела обыски по делу об атаке в Лондоне

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Следователи антитеррористического подразделения лондонской полиции провели обыски по делу о нападении мужчины с ножом на прохожих в районе Стритхем британской столицы. Об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда.
Полиция провела обыски по делу об атаке в Лондоне
  • Reuters

«Детективы из подразделения по борьбе с терроризмом продолжают выяснять обстоятельства нападения в Стритхеме. Проведены обыски по двум адресам: на юге Лондона и в городе Бишоп-Стортфорд», — заявили в полиции Лондона.

Отмечается, что полиция не производила задержаний по данному делу.

Расследование продолжается.

2 февраля в результате нападения неизвестного с ножом в лондонском районе Стритхем пострадали три человека. Полиция назвала произошедшее инцидентом, связанным с терроризмом.

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