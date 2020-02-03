В Кремле напомнили Эрдогану о приглашении посетить Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана имеется приглашение посетить Крым. Таким образом Песков прокомментировал слова президента Турции о том, что он продолжит следить за положением крымских татар в Крыму, поскольку его беспокоит этот вопрос.

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Эрдогана.

Пресс-секретарь добавил, что турецкий лидер «имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника».

В августе 2019 года глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы. По его мнению, Россия оставляет дверь открытой после своей реакции на заявление Эрдогана о непризнании Крыма российским.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.