В Совфеде прокомментировали заявление о Тартуском договоре

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление руководства Эстонии о том, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать.

Как считает сенатор, споры по поводу договора бессмысленны.

«Я недавно встречался с людьми, постоянно проживающими в Эстонии. У них в голове абсолютная ясность относительно происходящего», — сказал Климов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, количество тех, кто придерживается другой точки зрения, сокращается.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление руководства Эстонии.

Таллин всё ещё считает Тартуский мирный договор документом, подтверждающим суверенитет страны, который напоминает о рождении эстонского государства и правопреемственности нынешней Эстонии. Россия же рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

Тартуский мирный договор заключили 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне.