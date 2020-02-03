МИД КНР сообщил о получении Китаем помощи от 11 стран

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила в ходе брифинга, что 11 стран передали КНР гуманитарную помощь с целью борьбы с распространением коронавируса.

«По данным на полдень (07:00 мск) 2 февраля в общей сложности 11 государств, в том числе Республика Корея, Япония, Великобритания, Франция, Турция, Пакистан, Казахстан, Венгрия, Иран, Белоруссия, Индонезия, а также ЮНИСЕФ передали Китаю материалы для предотвращения распространения эпидемии», — цитирует её ТАСС.

Также представитель китайского внешнеполитического ведомства заявила, что Китай сейчас остро нуждается в медицинских средствах, в том числе в масках, защитных костюмах и очках.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом.

Также Пекин приветствовал приезд группы российских экспертов-эпидемиологов для развития сотрудничества в борьбе с эпидемией.

29 января портал Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета столицы Татарстана сообщал, что Казань направила гуманитарную помощь в виде медицинских масок в китайский город Санья.