Кнайсль указала на важность диалога между Россией и Европой

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила о необходимости диалога между Россией и Европой.
Кнайсль указала на важность диалога между Россией и Европой
  • Reuters

«Нам необходимо и дальше разговаривать. Когда я общалась с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, у меня всегда было ощущение диалога. Как раз его не хватает США и Европе, которые фактически повторяют одно и то же снова и снова», — сказала Кнайсль в интервью «Известиям».

Она отметила, что сама принадлежала к австрийскому федеральному правительству, которое считало Россию партнёром.

Ранее Кнайсль заявила, что вопрос о необходимости НАТО ставится в альянсе уже много лет.

Также она подвергла организацию критике за антагонизацию России.

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