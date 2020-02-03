Кнайсль указала на важность диалога между Россией и Европой
- Reuters
«Нам необходимо и дальше разговаривать. Когда я общалась с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, у меня всегда было ощущение диалога. Как раз его не хватает США и Европе, которые фактически повторяют одно и то же снова и снова», — сказала Кнайсль в интервью «Известиям».
Она отметила, что сама принадлежала к австрийскому федеральному правительству, которое считало Россию партнёром.
Ранее Кнайсль заявила, что вопрос о необходимости НАТО ставится в альянсе уже много лет.
Также она подвергла организацию критике за антагонизацию России.