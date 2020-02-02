Моралес обратится в прокуратуру из-за изъятия его документов в Боливии

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Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что подаст заявление в прокуратуру из-за изъятия правоохранительными органами личных документов у его помощницы.
Моралес обратится в прокуратуру из-за изъятия его документов в Боливии
  • РИА Новости

«Мы подадим жалобу в прокуратуру в связи с кражей с отягчающими обстоятельствами, ответственность за которую лежит на главе МВД де-факто Артуро Мурильо и полковнике Иване Рохасе из спецподразделения полиции по борьбе с преступностью», — написал он в Twitter.

Он отметил, что «обратится в международные инстанции в связи с изъятием и исчезновением нотариальной доверенности».

Ранее Моралес осудил решение Боливии о приостановке дипотношений с Кубой.

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