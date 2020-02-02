СМИ сообщили о трёх пострадавших при теракте в Лондоне

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В результате нападения неизвестного мужчины с ножом в Лондоне, по некоторым данным, пострадали три человека. Об этом сообщает Sky News.
СМИ сообщили о трёх пострадавших при теракте в Лондоне
  • Reuters

«Мне сказали, что, возможно, три человека получили ножевые ранения. Точного числа пострадавших нет», — заявил корреспондент телеканала.

Также сообщается, что на нападавшем, предположительно, надет жилет.

Полиция оцепила район.

Ранее полиция Лондона сообщила, что в результате нападения неизвестного с ножом в районе Стретэм на юге города пострадали несколько человек. Нападавший застрелен.

Полиция заявила, что инцидент связан с терроризмом.

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