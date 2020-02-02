СМИ сообщили о трёх пострадавших при теракте в Лондоне
- Reuters
«Мне сказали, что, возможно, три человека получили ножевые ранения. Точного числа пострадавших нет», — заявил корреспондент телеканала.
Также сообщается, что на нападавшем, предположительно, надет жилет.
Полиция оцепила район.
Ранее полиция Лондона сообщила, что в результате нападения неизвестного с ножом в районе Стретэм на юге города пострадали несколько человек. Нападавший застрелен.
Полиция заявила, что инцидент связан с терроризмом.