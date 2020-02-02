Казахстан эвакуировал своих граждан из китайской Ухани

Власти Казахстана 2 февраля провели эвакуацию своих граждан из города Ухань китайской провинции Хубэй, наиболее поражённой новым типом коронавируса.

Об этом информирует пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что граждан Казахстана доставили на родину 2 февраля, во время полёта их сопровождали медики, обеспеченные всеми средствами защиты.

«В целях обеспечения безопасности здоровья граждан Республики Казахстан Национальный координационный центр экстренной медицины доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых — студенты, находившиеся в городе Ухань, КНР», — заявили в кабмине Казахстана.

Ранее Казахстан усилил санитарный контроль на границе из-за коронавируса.