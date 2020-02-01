Сирены воздушной тревоги сработали в Израиле

Система, предупреждающая о возможном ракетном обстреле, сработала в израильских районах Нахаль-Оз и Алюмим у границы с сектором Газа.

Об этом израильская армия сообщила на своей странице в Twitter.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Нахаль-Оз и кибуце Алюмим», — говорится в сообщении.

הופעלה התרעה בקיבוצים נחל עוז ועלומים. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 1, 2020

Как уточняют израильские военные, тревога сработала из-за того, что система зафиксировала запуск, предположительно ракеты, с территории сектора Газа по Израилю.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета. Позднее израильские военнослужащие нанесли ответный удар.