Сирены воздушной тревоги сработали в Израиле

Короткая ссылка
Система, предупреждающая о возможном ракетном обстреле, сработала в израильских районах Нахаль-Оз и Алюмим у границы с сектором Газа.
Сирены воздушной тревоги сработали в Израиле
  • Reuters

Об этом израильская армия сообщила на своей странице в Twitter.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Нахаль-Оз и кибуце Алюмим», — говорится в сообщении.

Как уточняют израильские военные, тревога сработала из-за того, что система зафиксировала запуск, предположительно ракеты, с территории сектора Газа по Израилю.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета. Позднее израильские военнослужащие нанесли ответный удар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить