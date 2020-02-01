В Израиле заявили об ответном ударе по объектам ХАМАС

В Армии обороны Израиля заявили, что нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.

В сообщении, опубликованном на странице израильских войск в Twitter говорится, что «ракеты, миномётные снаряды и взрывные устройства были выпущены из Газы по Израилю».

«В ответ наши истребители нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе. Мы считаем ХАМАС ответственным и продолжим действовать против любых попыток навредить израильским гражданским лицам», — говорится в сообщении.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что из сектора Газа по израильской территории была выпущена ракета.