В Афганистане рассказали о переговорах США с талибами
- Reuters
«Халилзад сообщил, что в переговорах с талибами не было достигнуто значительного прогресса», — цитирует ТАСС соответствующее заявление администрации президента Афганистана.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в 2020 году.
26 января сообщалось, что США размораживают помощь Афганистану в размере $60 млн. Как заявили в Госдепе, эта сумма будет предоставлена республике, поскольку страна достигла прогресса в борьбе с коррупцией.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.