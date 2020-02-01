В Афганистане рассказали о переговорах США с талибами

Администрация афганского президента Ашрафа Гани рассказала об итогах переговоров спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с представителями радикального движения «Талибан»*.

«Халилзад сообщил, что в переговорах с талибами не было достигнуто значительного прогресса», — цитирует ТАСС соответствующее заявление администрации президента Афганистана.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американский лидер Дональд Трамп может заключить сделку с талибами в 2020 году.

26 января сообщалось, что США размораживают помощь Афганистану в размере $60 млн. Как заявили в Госдепе, эта сумма будет предоставлена республике, поскольку страна достигла прогресса в борьбе с коррупцией.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.