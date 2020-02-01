Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.

Об этом он сказал в ходе заседания глав МИД Лиги арабских государств в Каире.

«Я направил послания американской и израильской сторонам, что с ними не будет впредь никаких отношений, включая координацию в сфере безопасности», — цитирует ТАСС Аббаса.

Он добавил, что это решение принято в связи с неприятием Вашингтоном и Израилем ранее подписанных соглашений и международного права.

Ранее Аббас исключил возможность ведения переговоров с Израилем на основе мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.