Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем

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Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.
Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе заседания глав МИД Лиги арабских государств в Каире.

«Я направил послания американской и израильской сторонам, что с ними не будет впредь никаких отношений, включая координацию в сфере безопасности», — цитирует ТАСС Аббаса.

Он добавил, что это решение принято в связи с неприятием Вашингтоном и Израилем ранее подписанных соглашений и международного права.

Ранее Аббас исключил возможность ведения переговоров с Израилем на основе мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

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