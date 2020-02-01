В Китае временно запретили киносъёмки из-за коронавируса
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Об этом говорится в заявлении ведомства.
«В период борьбы с коронавирусом все компании и рабочие группы, занимающиеся съёмкой кинолент и телесериалов, а также актёры в соответствии с распоряжением правительства должны временно прекратить работу», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что нарушители понесут наказание в соответствии с законом.
Ранее Минтранс России рекомендовал россиянам не летать в Китай без крайней необходимости.