В Китае временно запретили киносъёмки из-за коронавируса

Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая поручил всем кинокомпаниям приостановить съёмки в период борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

«В период борьбы с коронавирусом все компании и рабочие группы, занимающиеся съёмкой кинолент и телесериалов, а также актёры в соответствии с распоряжением правительства должны временно прекратить работу», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что нарушители понесут наказание в соответствии с законом.

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