Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт

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Американский писатель Стивен Кинг объявил о решении удалить свой аккаунт в Facebook из-за «потока ложной информации в политической рекламе» соцсети. Об этом он написал в своём Twitter.
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт
  • globallookpress.com

«Я покидаю Facebook. (Меня. — RT) не устраивает поток ложной информации, который допускается в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить конфиденциальность своих пользователей», — написал Кинг.

Ранее Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter.

По данным ведомства, компании не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований локализации баз данных российских пользователей Facebook и Twitter на серверах, расположенных в России.

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