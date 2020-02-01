Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой аккаунт
- globallookpress.com
«Я покидаю Facebook. (Меня. — RT) не устраивает поток ложной информации, который допускается в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить конфиденциальность своих пользователей», — написал Кинг.
Ранее Роскомнадзор возбудил административное производство против Facebook и Twitter.
По данным ведомства, компании не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований локализации баз данных российских пользователей Facebook и Twitter на серверах, расположенных в России.