Самолёт Iran Air выкатился за пределы взлётной полосы в Керманшахе

Пассажирский самолёт Airbus-319 авиакомпании Iran Air во время посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом информирует агентство Mehr.

Reuters

Как сообщил представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джаафар Заде, инцидент произошёл утром 1 февраля. Воздушное судно совершало рейс из Тегерана. Причиной инцидента, как предполагается, стал дефект переднего колеса самолёта. Отмечается, что на борту находились 102 пассажира и восемь членов экипажа, никто не пострадал. В ноябре в аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы при развороте.