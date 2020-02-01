Самолёт Iran Air выкатился за пределы взлётной полосы в Керманшахе
- Reuters
Как сообщил представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джаафар Заде, инцидент произошёл утром 1 февраля. Воздушное судно совершало рейс из Тегерана.
Причиной инцидента, как предполагается, стал дефект переднего колеса самолёта.
Отмечается, что на борту находились 102 пассажира и восемь членов экипажа, никто не пострадал.
В ноябре в аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы при развороте.