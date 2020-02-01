Самолёт Iran Air выкатился за пределы взлётной полосы в Керманшахе

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Пассажирский самолёт Airbus-319 авиакомпании Iran Air во время посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом информирует агентство Mehr.
Самолёт Iran Air выкатился за пределы взлётной полосы в Керманшахе
  • Reuters

Как сообщил представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джаафар Заде, инцидент произошёл утром 1 февраля. Воздушное судно совершало рейс из Тегерана.

Причиной инцидента, как предполагается, стал дефект переднего колеса самолёта.

Отмечается, что на борту находились 102 пассажира и восемь членов экипажа, никто не пострадал.

В ноябре в аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы при развороте.

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