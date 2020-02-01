Помпео прокомментировал выход Великобритании из ЕС
«Я рад, что Великобритания и ЕС договорились по сделке брексит, которая уважает волю британского народа. Мы продолжим развивать наши прочные, продуктивные и процветающие отношения с Великобританией, по мере того как они открывают для себя новую главу», — написал Помпео в своём микроблоге в Twitter.
Ранее Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.
Также выход Британии из ЕС прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.