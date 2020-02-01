Помпео прокомментировал выход Великобритании из ЕС

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Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал выход Великобритании из состава Европейского союза.

«Я рад, что Великобритания и ЕС договорились по сделке брексит, которая уважает волю британского народа. Мы продолжим развивать наши прочные, продуктивные и процветающие отношения с Великобританией, по мере того как они открывают для себя новую главу», — написал Помпео в своём микроблоге в Twitter.

Ранее Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.

Также выход Британии из ЕС прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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