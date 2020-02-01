Помпео рассказал о вызовах для американского бизнеса на Украине

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Госсекретарь США Майк Помпео в беседе с телеканалом ABC рассказал о вызовах для американского бизнеса на Украине.

Интервью Помпео опубликовано на сайте Госдепа.

«У нас есть американский бизнес, который хочет приехать сюда и инвестировать. Мы должны убедиться, что у них есть возможность сделать это. По-прежнему сохраняется вызов в связи с приходом сюда Китая, (они) делают вещи, которые не идут на пользу украинскому народу», — заявил глава Госдепа.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарём США Майком Помпео предложил американским компаниям участвовать в разработке шельфа Чёрного моря.

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