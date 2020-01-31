Эксперт прокомментировал предстоящий выход Британии из ЕС

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Политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов прокомментировал предстоящий выход Великобритании из Евросоюза.
Эксперт прокомментировал предстоящий выход Британии из ЕС
  • Reuters

«Во-первых, выход Великобритании из ЕС приведёт к переподписанию всех соглашений, которые были заключены с ней во время её нахождения в составе Евросоюза. Это коснётся всех отраслей экономики», — заявил он в беседе с Nation News.

Во-вторых, продолжил эксперт, в трудную ситуацию могут попасть британские компании, работающие в России.

Как считает Абзалов, брексит отразится и на финансовом секторе. Кроме того, Лондон ждут дополнительные сложности, связанные с Шотландией и Ирландией, добавил он.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил соглашение об условиях брексита.

В сентябре исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок оценил в разговоре с ФАН ситуацию с брекситом.

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