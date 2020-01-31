Зеленский не желает стать «политическим путешественником» в США
- Reuters
«Если мы можем договориться о чём-то очень важном, что выгодно обеим странам, и прежде всего... Украине... то я готов ехать завтра», — приводит Интерфакс слова Зеленского.
Он отметил, что не хочет быть «политическим путешественником», как его предшественники на посту президента.
Также Зеленский заявил, что Соединённые Штаты были, есть и будут ключевым союзником Украины в защите суверенитета страны.
Ранее Помпео прибыл с официальным визитом на Украину.