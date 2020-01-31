В Кремле оценили слова Эрдогана о невыполнении соглашений по Сирии
- РИА Новости
«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договорённостям в отношении идлибской зоны», — сказал он.
При этом представитель Кремля констатировал, что, к сожалению, ситуация в данной местности «оставляет желать лучшего».
«К сожалению, до сих пор этот район остаётся местом сосредоточения большого количества террористов», — добавил он.
Песков указал на то, что эти террористы «постоянно осуществляют наступательные, агрессивные действия» в отношении Вооружённых сил Сирии и российской базы в Хмеймиме.
«Это вызывает нашу глубочайшую озабоченность», — заключил он.
29 января Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, которые были достигнуты в Астане и Сочи.
В МИД России, комментируя высказывания Эрдогана, отметили, что Москва привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств.