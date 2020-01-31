МИД России предупредил о протестах в Лондоне из-за брексита

Министерство иностранных дел России предупредило россиян о повышенных мерах безопасности в туристических районах Лондона в связи с запланированными акциями противников выхода Великобритании из Евросоюза.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter.

«31 января в Лондоне запланированы акции противников выхода Соединённого Королевства из ЕС; возможны массовые шествия, в том числе в популярных среди туристов районах города; повышенные меры безопасности», — говорится в сообщении.

#Великобритания – 31 января в г. #Лондон запланированы акции противников выхода Соединенного Королевства из ЕС; возможны массовые шествия, в том числе в популярных среди туристов районах города; повышенные меры безопасности pic.twitter.com/HILv4aTPws — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) January 31, 2020

Ранее Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба. Таким образом, процесс ратификации сделки со стороны Брюсселя завершён.

Брексит намечен на 31 января. После этого начнётся переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.