МИД России предупредил о протестах в Лондоне из-за брексита

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Министерство иностранных дел России предупредило россиян о повышенных мерах безопасности в туристических районах Лондона в связи с запланированными акциями противников выхода Великобритании из Евросоюза.
МИД России предупредил о протестах в Лондоне из-за брексита
  • Reuters

Соответствующее заявление было опубликовано на странице департамента ситуационно-кризисного центра МИД России в Twitter. 

«31 января в Лондоне запланированы акции противников выхода Соединённого Королевства из ЕС; возможны массовые шествия, в том числе в популярных среди туристов районах города; повышенные меры безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Совет Евросоюза утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, информирует пресс-служба. Таким образом, процесс ратификации сделки со стороны Брюсселя завершён.

Брексит намечен на 31 января. После этого начнётся переходный период, в ходе которого стороны будут вести торговые переговоры.

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