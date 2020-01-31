МИД Японии призвал сограждан не ездить в Китай

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел Японии призвало сограждан в связи с угрозой коронавируса не ездить в Китай, если речь идёт не о случаях острой необходимости.
МИД Японии призвал сограждан не ездить в Китай
  • © Geovien So/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Associated Press.

В МИД отметили опасность дальнейшего распространения коронавируса и напомнили, что ранее аналогичные рекомендации в отношении поездок в Китай озвучили США и ряд других стран.

При этом ранее МИД Японии рекомендовал не посещать в Китае только провинцию Хубэй.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить