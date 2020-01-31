МИД Японии призвал сограждан не ездить в Китай
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Об этом сообщает Associated Press.
В МИД отметили опасность дальнейшего распространения коронавируса и напомнили, что ранее аналогичные рекомендации в отношении поездок в Китай озвучили США и ряд других стран.
При этом ранее МИД Японии рекомендовал не посещать в Китае только провинцию Хубэй.
Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.