МИД Японии призвал сограждан не ездить в Китай

Министерство иностранных дел Японии призвало сограждан в связи с угрозой коронавируса не ездить в Китай, если речь идёт не о случаях острой необходимости.

Об этом сообщает Associated Press.

В МИД отметили опасность дальнейшего распространения коронавируса и напомнили, что ранее аналогичные рекомендации в отношении поездок в Китай озвучили США и ряд других стран.

При этом ранее МИД Японии рекомендовал не посещать в Китае только провинцию Хубэй.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.