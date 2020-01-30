Живущая в Китае россиянка прокомментировала ситуацию вокруг распространения коронавируса

Живущая в Шанхае россиянка Инесса Тузовская прокомментировала ситуацию вокруг распространения коронавируса.

«На самом деле сейчас в Китае нет никакой паники. Правительство принимает все меры предосторожности. Город Ухань, который является очагом эпидемии, сейчас закрыт, нет авиасообщения, поезда не ходят, местный транспорт внутри города также не работает. Во многих городах не работают таксисты. Но по факту китайцы ведут себя спокойно», — заявила Тузовская в беседе с izhlife.ru.

По её словам, случаи в Шанхае есть, но они есть по всему Китаю. Как отметила Тузовская, недавно отмечался китайский Новый год, а жители КНР справляют праздники со своими семьями и очень активно путешествуют по стране.

Она добавила, что смертность от коронавируса в Китае превышает смертность от обычного гриппа только на 1%.

Ранее врач-терапевт, профессор РНИМУ имени Пирогова Александр Карабиненко в беседе со «Взглядом» рассказал, как проверяют на коронавирус.