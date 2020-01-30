США продлили исключения из санкций для 4 ядерных проектов в Иране

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США продлили исключения из санкций для четырёх ядерных проектов в Иране на 60 дней.
США продлили исключения из санкций для 4 ядерных проектов в Иране
  • © Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

«США продлевают на 60 дней четыре ядерных исключения из санкций, которые позволят продолжить реализацию проектов по нераспространению, ограничивающих действия Ирана в ядерной области», — приводит РИА Новости слова спецпредставителя по Ирану Брайана Хука.

Он отметил, что госсекретарь США Майк Помпео может в любой момент принять решение об обратном.

В декабре стало известно, что Соединённые Штаты восстанавливают ограничительные меры в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.

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