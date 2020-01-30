Оливер Стоун отметил качество информации RT

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Американский режиссёр Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа заявил, что RT подаёт качественную информацию.
Оливер Стоун отметил качество информации RT
  • Reuters

«Я хочу сказать, что в настоящее время канал RT предлагает качественную информацию, и тем не менее его постоянно высмеивают в моей стране. До меня доходит искажённая, крайне искажённая информация. Я могу читать американскую прессу, но все СМИ всегда пишут одно и то же», — заявил он.

Стоун выразил недовольство тем, что американские СМИ не освещают альтернативные точки зрения.

«Окей, я понимаю вашу точку зрения, но мне хочется услышать также альтернативное мнение. Однако мы не слышим точку зрения Ирана или Китая, мы не слышим точку зрения Кореи, Венесуэлы… Нам это недоступно. И это возмутительно. В итоге люди глупеют на глазах», — сказал режиссёр.

По его мнению, происходящее можно назвать «массовым гипнозом», когда владеющие медиапространством люди блокируют доступ к альтернативной информации.

Полную версию интервью смотрите на сайте RTД.

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