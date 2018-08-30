Роджер Уотерс рассказал, почему смотрит RT
«Когда мы записывали наш альбом Is This the Life We Really Want?, человек, который был у нас аудиопродюсером, начал рассказывать мне про RT, что ваш канал — чистая пропаганда и сплошная ложь. А я смотрю RT», — рассказал Уотерс.
По его словам, американское телевидение не заинтересовано в том, чтобы доносить до людей информацию о чём-либо.
«Люди используют соцсети, чтобы получать информацию, узнавать о происходящем и так далее. Однако размещаемый там контент подвергается цензуре со стороны корпораций, владеющих соцсетями», — добавил музыкант.
Полную версию интервью с Роджером Уотерсом смотрите в скором времени в эфире SophieCo.