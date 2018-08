Роджер Уотерс рассказал, почему смотрит RT

Один из основателей и лидеров рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс, в интервью Софико Шеварднадзе в программе SophieCo на RT заявил, что американские каналы не заинтересованы в том, чтобы доносить до людей информацию.

«Когда мы записывали наш альбом Is This the Life We Really Want?, человек, который был у нас аудиопродюсером, начал рассказывать мне про RT, что ваш канал — чистая пропаганда и сплошная ложь. А я смотрю RT», — рассказал Уотерс.

По его словам, американское телевидение не заинтересовано в том, чтобы доносить до людей информацию о чём-либо.

«Люди используют соцсети, чтобы получать информацию, узнавать о происходящем и так далее. Однако размещаемый там контент подвергается цензуре со стороны корпораций, владеющих соцсетями», — добавил музыкант.

