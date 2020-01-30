В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России

Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева прокомментировала решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.

«Могу сказать, что в этом списке очень приличные люди, так что я в хорошей компании», — заявила она в беседе с ФАН.

Как напомнила сенатор, все крымчане и севастопольцы давно находятся под западными санкциями, и это реальность, в которой они живут уже шесть лет. По словам Алтабаевой, это только одна сторона медали.

«Другая сторона медали такова: США и страны Евросоюза, вводя санкции против жителей и руководства Крымского полуострова, тем самым грубо попирают права человека и все нормы, касающиеся прав человека и прописанные в международном праве», — пояснила она.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал решение Минфина США расширить список санкций в отношении России.