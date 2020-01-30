В Минобороны России рассказали о состоянии раненного в Идлибе корреспондента RT Arabic

В Минобороны России рассказали о состоянии корреспондента RT Arabic Вафы Шабруни, которая получила ранение в Идлибе.

«Сейчас состояние Шабруни оценивается военными медиками как тяжёлое стабильное. Прорабатывается вопрос её доставки в Россию для оказания всей необходимой высококвалифицированной медицинской помощи в одном из ведомственных лечебных учреждений», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и лично министра обороны России Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки RT Arabic Вафы Шабруни.