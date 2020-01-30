Симоньян поблагодарила российских военных за спасение раненного в Идлибе корреспондента RT Arabic

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и лично министра обороны России Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе журналистки RT Arabic Вафы Шабруни.
Симоньян поблагодарила российских военных за спасение раненного в Идлибе корреспондента RT Arabic
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«Хочу публично поклониться нашим военным и лично Сергею Шойгу за спасение нашей Вафы. Это просто чудо. Вчера, когда нашу журналистку тяжело ранило разрывом мины под Идлибом, где нигде в округе нет нормальной медицины, где местные врачи оценили её шансы на жизнь как весьма скудные, она уже потеряла сознание, Шойгу в течение МИНУТ отправил российских военных медиков помогать сирийцам в местной больнице, куда привезли Вафу», — написала Симоньян в Telegram-канале.

Она добавила, что, как только состояние журналистки стабилизировалось, её эвакуировали в Хмеймим.

«Прислали за ней вертолёт с медиками и специальным модулем для транспортировки раненых. Всю ночь консультировались со спецами из Бурденко и академии Кирова — как только позволит её состояние, отправят Вафу лечиться в Москву. Я люблю свою страну за то, что она такая», — рассказала главный редактор RT.

Ранее сообщалось, что корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в провинции Идлиб. Отмечалось, что группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков из города Мааррат ан-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался.

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