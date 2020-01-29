Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии

Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб. Группа снимала склады оружия, которые остались после отступления боевиков.

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По предварительным данным, один из снарядов взорвался. В настоящее время Шабруни везут из больницы города Хан-Шейхун в государственную больницу Хамы.