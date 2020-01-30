Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетных обстрел. Об этом сообщили в Вооружённых силах Израиля.
Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
  • Reuters

«В ответ самолёт израильских сил обороны нанёс удар по целям ХАМАС в Газе, в том числе по месту производства оружия и подземной инфраструктуре», — заявили в пресс-службе ВС Израиля.

Как уточняется, ранее по израильской территории была запущена одна ракета с территории сектора Газа.

26 января израильские военные нанесли авиаудары по позициям ХАМАС на юге сектора Газа. Основной целью авиаударов Израиля стали объекты оружейного производства.

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