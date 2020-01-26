Израиль нанёс удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные нанесли авиаудары по позициям группировки ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на пуски воздушных шаров со взрывчаткой.

«Истребители армии обороны Израиля нанесли удары по ряду террористических целей ХАМАС на юге сектора Газа», — говорится в сообщении на сайте ЦАХАЛ.

Отмечается, что ранее по территории Израиля со стороны сектора Газа были запущены воздушные шары со взрывчаткой.

Основной целью авиаударов Израиля стали объекты оружейного производства.

18 января один палестинец погиб, ещё был один тяжело ранен при взрыве на востоке города Рафах в секторе Газа.