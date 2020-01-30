Канада объявила о санкциях против шести человек из-за выборов в Крыму

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Канадское министерство иностранных дел объявило о санкциях против шести физических лиц в связи с прошедшими в Крыму в 2019 году выборами. Об этом говорится в сообщении главы канадского МИД Франсуа-Филиппа Шампаня.
Канада объявила о санкциях против шести человек из-за выборов в Крыму
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«Санкции демонстрируют, что Канада и её союзники едины в своём осуждении аннексии Россией Крыма и проведения там осенью прошлого года незаконных выборов», — заявил министр.

Ранее Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России, под действие новых мер попали восемь физических лиц и компания «Гранд экспресс сервис», которая является оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым.

Также 28 января Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, которые, по его мнению, ответственны за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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