Трамп подписал соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой

Американский президент Дональд Трамп подписал новое соглашение о свободной торговле США с Мексикой и Канадой (USMCA). Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Соглашение между США, Мексикой и Канадой — это самая крупная, важная, современная и сбалансированная торговая сделка в истории», — приводятся слова Трампа.

По его словам, заключённая сделка принесёт выгоду всем сторонам.

На церемонии подписания торгового соглашения присутствовали представители администрации Трампа, Белого дома, конгрессмены, некоторые американские губернаторы, а также делегации Мексики и Канады.

Ранее сенат США одобрил новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA).