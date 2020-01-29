Трамп подписал соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой
- Reuters
«Соглашение между США, Мексикой и Канадой — это самая крупная, важная, современная и сбалансированная торговая сделка в истории», — приводятся слова Трампа.
По его словам, заключённая сделка принесёт выгоду всем сторонам.
На церемонии подписания торгового соглашения присутствовали представители администрации Трампа, Белого дома, конгрессмены, некоторые американские губернаторы, а также делегации Мексики и Канады.
Ранее сенат США одобрил новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA).