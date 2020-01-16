В США поддержали торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Американский сенат одобрил торговое соглашение между США, Мексикой и Канадой (USMCA).

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что соответствующий документ поддержали 89 сенаторов, против высказались десять законодателей.

После данной процедуры документ передадут на подписание президенту США Дональду Трампу.

Ранее данное соглашение одобрила палата представителей США.

20 июня верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой.