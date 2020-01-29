Адвокат заявил о фальсификации обстоятельств в деле Винника

Адвокат россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов сообщил о фальсификации некоторых обстоятельств в деле его подзащитного, которое рассматривается в Париже.

«В ходе судебного заседания фактически были сфальсифицированы некоторые обстоятельства дела, представленные прокурором. Когда мы потребовали документы, подтверждающие те обстоятельства, на которые прокурор ссылался, нам во время перерыва их выдали, и мы обнаружили, что так и есть», — приводит РИА Новости его слова.

Мусатов сообщил, что сторона защиты поставила суд в известность, однако судья отказалась принять данный факт во внимание.

Ранее греческий адвокат Винника Зои Константопулу отметила, что россиянину «вменяют в вину преступление в сети интернет в тот период, когда он уже был под стражей в Греции и не имел никакого доступа к сети интернет, как и никакой возможности осуществить это преступление».

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.