Адвокат заявил о фальсификации обстоятельств в деле Винника
«В ходе судебного заседания фактически были сфальсифицированы некоторые обстоятельства дела, представленные прокурором. Когда мы потребовали документы, подтверждающие те обстоятельства, на которые прокурор ссылался, нам во время перерыва их выдали, и мы обнаружили, что так и есть», — приводит РИА Новости его слова.
Мусатов сообщил, что сторона защиты поставила суд в известность, однако судья отказалась принять данный факт во внимание.
Ранее греческий адвокат Винника Зои Константопулу отметила, что россиянину «вменяют в вину преступление в сети интернет в тот период, когда он уже был под стражей в Греции и не имел никакого доступа к сети интернет, как и никакой возможности осуществить это преступление».
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.